Ziraat yurtdışından 4 milyar dolar arıyor

Ziraat Bankası acil 4 milyar dolar arıyor





Türkiye’nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası 4 milyar dolara kadar borçlanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.







Konuya ilişkin bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’ndeki, “Sermaye piyasası aracı ihraç ederek borçlanmak üzere SPK’ya başvuranlar” listesinde yer alıyor. Listeledeki bilgilere göre, Ziraat Bankası, yurtdışında 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu.





SADECE ZİRAAT DOLAR ARIYOR





Bülten’de yer alan toplam sekiz borçlanma başvurusundan yalnızca Ziraat Bankası’nın borçlanma aracı “Amerikan Doları” olarak belirtilirken, Deniz Faktoring, IC İçtaş Eneröi Yatırım Holding, Başer Faktoring, KT Sukuk Varlık Kİralama, İş Yatırım Menkul Değerler, Turknet İletişim Hİzmetleri ve Şeker Faktoring’in borçlanmalarının ise “aksi belirtilmediği” için “Türk Lirası” bazında olacak.