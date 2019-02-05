Ziraat ve Halkbank’ın zararı vatandaşın sırtında

Ziraat Bankası 2,3 milyar lira, Halkbank ise 1,3 milyar lira görev zararı açıkladı.





Ziraat Bankası, piyasa faizinin çok altında faizle konut kredisi, kulüplerin borcunun yeniden yapılandırılması ve yine piyasa faizinin çok altında faizle verdiği “kart borcu sıfırlama” kredisiyle gündeme gelmişti.





Cumhuriyet’in haberine göre, önde gelen iki kamu bankasının, Ziraat ve Halkbank’ın merkezi yönetim bütçesinden karşılanan toplam görev zararı 2018’de 3.6 milyar olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası’nın geçen yılki görev zararı 2,3 milyar lira olurken, Halkbank’ın görev zararı ise 1,3 milyar lirayı buldu. İki bankanın Hazine’ye aktardığı temettü de 2018 yılında sıfırlandı. Ziraat Bankası, Hazine’ye 2014’te 106 milyon TL, 2015’te 106 milyon TL, 2016’da 230 milyon TL, 2017’de 250 milyon TL temettü aktarırken, bu tutar 2018’de sıfır olarak gerçekleşti.





2014 yılında Ziraat ve Halkbank’ın toplam görev zararı 1,6 milyar TL olurken, bu rakam 2015’te 2 milyar TL, 2016’da 2.6 milyar TL, 2017’de 3.2 milyar TL olmuştu. İki bankanın toplam görev zararı 2018’de ise 3,6 milyar liraya yükseldi.





ZARARINA KREDİ VERİYORLAR

Ziraat Bankası, son dönemde Demirören Grubu’na Doğan Medya’yı satın alması için 2018’de verdiği 675 milyon dolarlık kredinin yanı sıra, seçim öncesinde düşük faizli konut kredisi, futbol kulüplerinin borcunun yeniden yapılandırılması ve kredi kartı borçlarının sıfırlanması için verdiği düşük faizli tüketici kredileriyle gündeme gelmişti. Çünkü, kamu bankalarının piyasa faizinin altında bir orandan verdikleri kredilerin görev zararı yazılacağı, dolayısıyla da vatandaşın cebinden karşılanacağı biliniyor.