Samanyolu Haber /Spor / Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişti /03 Mayıs 2019 00:34

Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı müsabakanın tarihinin değiştirildiğini açıkladı.

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Daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'e alındığı kaydedildi. 

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının yayın planlarında yapılan değişiklik sebebiyle 15 Mayıs Çarşamba gününe alınmasını kararlaştırdı. Alınana karara göre; Akhisarspor ile Galatasaray kulüpleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak" denildi. 
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