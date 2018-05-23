Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası'na İnce'ye bağış yapmaya gitti... Parayı Erdoğan'a yatırdılar.... /23 Mayıs 2018 14:39

Ziraat Bankası'na İnce'ye bağış yapmaya gitti... Parayı Erdoğan'a yatırdılar....

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Leyla Yılmaz isimli bir partilinin Muharrem İnce hesabına para yatırmak istediğini ancak paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin Muharrem İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu. 
"EVE GİTTİĞİMDE KONTROL ETTİM"

Leyla Yılmaz ise, "Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına kaydedildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

Bugün bankaya gidip yanlışlığı düzeltme talebinde bulunacağını belirten Yılmaz, "Ben hala yanlışlık yapıldığı kanaatimi korumaya çalışıyorum. Buradan oraya gidip yapılan yanlışın düzeltilmesini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.  
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