Ziraat Bankası'na İnce'ye bağış yapmaya gitti... Parayı Erdoğan'a yatırdılar....

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin Muharrem İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.





Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.