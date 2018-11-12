Samanyolu Haber /Ekonomi / Ziraat Bankası'na büyük şok! /12 Kasım 2018 13:27

Ziraat Bankası'na büyük şok!

Ziraat Bankası'nın üçüncü çeyrekteki net kârı yüzde 22 düşüşle 1.7 milyar TL'ye indi. Bankanın ticari zararı 5 kat artarak 1.55 milyar liraya çıktı.

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Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrekte net kârı güçlü net faiz gelirlerine karşılık yüksek gelen ticari zararın da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 1.7 milyar liraya indi.

Banka bilançosunu Cuma gecesi KAP’ta açıkladı.

Aktiflerine göre Türkiye’nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası’nın konsolide olmayan sonuçlarına göre üçüncü çeyrekte yıllık bazda net faiz gelirleri yüzde 74 artışla 6.7 milyar liraya yükselirken, net ücret komisyon gelirleri de yüzde 16 artışla 637.6 milyon lira oldu.

TİCARİ ZARARDA 5 KAT ARTIŞ

Buna karşılık bankanın geçen sene üçüncü çeyrekte 338.4 milyon lira olan ticari zararı bu sene aynı dönemde yaklaşık 5 kat artışla 1.55 milyar liraya çıktı.

Ziraat Bankası’nın mevduatları Eylül sonunda 2017 sonuna göre yaklaşık yüzde 30 artışla 345 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde bankanın kredileri de yaklaşık 386 milyar lira oldu.

Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü de Eylül sonunda 552 milyar liraya yükseldi.
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