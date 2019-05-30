Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası’nda ‘kamu görevlisi olmayanlara’ 19 bin 750 TL maaş verilecek /30 Mayıs 2019 14:29

Ziraat Bankası’nda ‘kamu görevlisi olmayanlara’ 19 bin 750 TL maaş verilecek

Önce eski Bakan yönetim kurulu başkanı olarak atandı ardından Ziraat Bankası yöneticilerin maaşları 19 bin 750 TL'yi gördü.

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BBC Türkçe 3 günce de "Yerel seçimler öncesinde kamu bankaları 'iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Ziraat Bankası’na, eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli ve eski Yargıtay üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, genel kurul kararıyla ‘kamu görevlisi olmayan’ bu isimlerin maaşlarının aylık net 19 bin 750 lira olması kararlaştırıldı.

ESKİ BAKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK ATANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde eski bakan Faruk Çelik de bankanın yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.

‘KAMU BANKALARI AKP LEHİNE KREDİ VERİYOR İDDİASI’

BBC Türkçe 3 gün önce kamu bankalarının seçim çalışmaları için AKP lehine kredi verdiği şeklinde bir haber yayımlamıştı.

Habere göre: Son zamanlarda yayımlanan bir araştırma ise devlet bankalarının önceki yerel seçimlerde iktidar tarafından nasıl kullanıldığını inceliyor.

Bu araştırma, düzenlenen son üç yerel seçimde devlet bankalarının kritik seçim bölgelerinde özellikle ticari kredileri iktidarın lehine olacak şekilde dağıttığını öne sürüyor.

İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden London School of Economics’ten (LSE) araştırma görevlisi ve ekonomist Dr. Orkun Saka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) baş ekonomistlerinden Çağatay Bircan’ın “Kredi döngüleri ve ekonomik sonuçları: Politik konumun sonuçları” (Lending cycles and real outcomes: costs of political misalignment) adlı makaleleri Ekim 2018’de yayımladı.

İki ekonomistin bu araştırmasına göre kamu bankaları, yerel seçimler öncesinde rekabetin yüksek olduğu seçim bölgelerinde iktidar partisinden belediye başkanının olduğu şehirlerde kredi musluklarını açarken, tam tersi muhalefetten bir belediye başkanının olduğu kritik şehirlerde kredi musluklarını kısıyor.
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