Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası İmzalatın diyor 'Özel Bankalar' takmıyor /10 Ocak 2019 16:51

Ziraat Bankası İmzalatın diyor 'Özel Bankalar' takmıyor

Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası'ndan aldıkları kağıdı özel bankaya imza için götürdüğünde imza karmaşası ile karşılaşıyor. İşlemler yarım kalıyor.

SHABER3.COM

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını yapılandıracağı haberlerinin gelmesinin ardından vatandaş soluğu banka şubelerinde alıyor.

Ziraat Bankası borç yapılandırma sürecinde vatandaştan kredi kartı borcunun olduğu ilgili bankadan bir yazılı kağıt almasını istiyor. Fakat vatandaş banka şubesine gittiğinde uygulamanın daha ilk günleri olduğu için yetki karmaşası ile
karşılaşıyor özel banka şubelerindeki yetkililer kimin bu kağıda imza atacağını bilemedikleri için vatandaşı şubeden geri çeviriyor. Hal böyle olunca vatandaş da işlemini yapamıyor.

İsmini vermek istemeyen bir sozcu.com.tr okuru dün iki Ziraat Bankası şubesine gittiğini ikisinde de benzer sorunla karşılaştığını banka şubesi yetkililerinin de sorunu doğruladığını anlatıyor.

Bir borcunu yapılandırmak isteyen bir başka vatandaş ise özel bankada kimin neye imza atacağını henüz bilmediğini ifade ediyor.

Bankacılık sektörü yetkilileri, sıkıntıyı doğrularken sistemin yürüdüğünü ifade ediyorlar. İlk bir iki gününde sıkıntılar yaşanmasının normal olduğunu söylüyorlar.
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