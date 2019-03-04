Zincir marketlere ‘yöresel ürün bulundurma’ zorunluluğu geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende yasa taslağında yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bu ürünlere ayırmak için zorunluluk getirileceğini söyledi.











Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Balıkesir Esnaf Buluşması”nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların Türkiye’nin omurgasını oluşturduğunu ve Ahilik kültürü doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürdü.





Bakan Pekcan, dürüst ticaret yapmayanları, fırsatçılık yapanları denetlediklerini ve önlem aldıklarını iddia etti.





MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN ZORUNLULUĞU

Pekcan, perakende yasasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, “Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede açılacağı yönünde de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız.” diye konuştu.