Samanyolu Haber /Gündem / Zincir marketlere ‘yöresel ürün bulundurma’ zorunluluğu geliyor /04 Mart 2019 10:05

Zincir marketlere ‘yöresel ürün bulundurma’ zorunluluğu geliyor

Plastik poşetlerin parayla satılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından marketlerde bir değişikliğe daha gidiliyor. Zincir marketlere 'yöresel ürün bulundurma' zorunluluğu geliyor.

SHABER3.COM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende yasa taslağında yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bu ürünlere ayırmak için zorunluluk getirileceğini söyledi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Balıkesir Esnaf Buluşması”nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların Türkiye’nin omurgasını oluşturduğunu ve Ahilik kültürü doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürdü.

Bakan Pekcan, dürüst ticaret yapmayanları, fırsatçılık yapanları denetlediklerini ve önlem aldıklarını iddia etti.

MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN ZORUNLULUĞU
Pekcan, perakende yasasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, “Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede açılacağı yönünde de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zincir marketlere ‘yöresel ürün bulundurma’ zorunluluğu... Sonraki Haber >>

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

Cezaevi dönüşünde iki kızını, babasını ve kayın validesini kaybeden Hatice öğretmen anlatıyor

Cezaevi dönüşünde iki kızını, babasını ve kayın validesini kaybeden Hatice öğretmen anlatıyor

Beyzbol takımı sahibi, eşini tartaklarken görüntülendi

Beyzbol takımı sahibi, eşini tartaklarken görüntülendi

Havada ters takla atabilen ilk dört bacaklı robot

Havada ters takla atabilen ilk dört bacaklı robot
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:11