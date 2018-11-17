Samanyolu Haber /Dünya / Zimbabve'de otobüs yangını: 42 ölü /17 Kasım 2018 00:13

Zimbabve'de otobüs yangını: 42 ölü

Zimbabve'de bir otobüste gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği öne sürülen yangında çok sayıda yolcu yanarak can verdi. En az 42 kişi hayatını kaybetti

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Polis olayın başkent Harare’nin 550 km güneyindeki Gwanda bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Zimbabve Kızıl Haç’ı cesetlerin tanınmayacak hale geldiğini bildirirken, yaralı olarak kurtulan 20’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İçerisinde çok sayıda yolcu bulunan otobüsün Bulawayo şehrinden Güney Afrika sınırındaki Musina şehrine gittiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, facia karşısında şoke olduğunu belirterek, insanların seyahat halindeyken dikkatli olmalarını istedi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Mnangagwa, “Vatandaşlarımızın yollarda daha dikkatli olmaları, araçlarının sağlamlığını kontrol etmeleri, hızlarını düşürmeleri, güvenliği ön planda tutmaları çağrısında bulunuyorum” ifadesini kullandı.

Euronews
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