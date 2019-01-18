Samanyolu Haber /Dünya / Zimbabve'de olaylar: İnternet yasaklandı /18 Ocak 2019 12:02

Zimbabve'de olaylar: İnternet yasaklandı

Zimbabve'nin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetin ikinci bir emre kadar ülkedeki internet bağlantısının kapatılması talimatı verdiğini duyurdu.

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Ülkede akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sebebiyle patlak veren protestolar devam ederken, Econet Wireless, ikinci bir emre kadar kapatılması talimatını verdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Avukatlarımız, mahkeme aksi bir karar verene kadar talimata uymamız gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet yetkilileri ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bu durum, hükümetin polisin göstericilere uyguladığı müdahaleye ilişkin fotoğrafların yayılmaması amacıyla interneti yasakladığı yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI DA YASAKLANMIŞTI 

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından ülkede mesajlaşma sitelerine yasak konulmuştu.

İnternet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtmişti.

Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır" ifadeleri yer verilmişti.

Zimbabve'de 3 gün önce petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede başta başkent Harare olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatılmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, önceki gün benzin fiyatlarını artırdığını açıklamıştı. Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) de dün tüm işçilere çağrı yaparak, 3 günlük grev kararı almıştı.
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