Zimbabve'de iktidar partisi Mugabe'yi görevden aldı

Zimbabve'de iktidardaki ZANU-PF partisi Devlet Başkanı Robert Mugabe'yi parti liderliği görevinden aldı.





Parti yönetimi bu sabah toplanırken Mugabe'nin yerine eski yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirildi. ZANU-PF, Mugabe'yi görevden alsa da, ülkenin 93 yaşındaki, 37 yıllık lideri halen Anayasa'ya göre başkanlık unvanını koruyor. Ancak Mugabe, askeri darbe, parti kararı ve cumartesi günkü güçlü miting sonrası tamamen yalnızlaşmış durumda.





Mugabe'nin halefi olarak belirlediği eşi Grace Mugabe ise parti üyeliğinden atıldı. Ordu, askeri müdahalesine gerekçe olarak Grace Mugabe ve ekibinin eylemlerini göstermişti. Mugabe, "Yılanın başı ezilmeli" diyerek Mnangagwa'nın sürgüne gönderilmesinde rol oynamıştı. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Mnangagwa, ordunun müdahalesi sonrası ülkeye geri dönmüştü. 1970'lerde bağımsızlık mücadelesini yürüten isimlerden Mnangagwa'nın Mugabe sonrası devlet başkanlığına getirilmesi bekleniyor.





DEVLET BAŞKANLIĞINI BIRAKMASI İÇİN GÖRÜŞECEKLER





Ülkede ordu müdahalesinin ardından cuma günü ilk kez başkent Harare’deki bir üniversitenin mezuniyet töreninde kamuoyu karşısına çıkan Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin görevi bırakması yönündeki görüşmeler kapsamında ordu yetkilileriyle bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Görüşmeye, Katolik rahip Fidelis Mukonor, İstihbarat Başkanı Aaron Nhepera, Mugabe'nin sözcüsü George Charamba da katılacak.





BAŞKENTTE MUGABE KARŞITI MİTİNG YAPILDI





Ülkede Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi cumartesi günü bir yürüyüş düzenlemişti. Mugabe'nin çekilmesini isteyen pankartlar taşıyan ve şarkılar söyleyerek başkent Harare sokaklarında yürüyen kalabalığın arasında çok sayıda ordu mensubu ve aracı da görülmüştü.



