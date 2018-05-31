Zidane istifa etti









Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 3 kez üst üste kaldıran ilk teknik direktör olma mutluluğunu yaşayan Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörlüğünden istifasını duyurdu.





Basın toplantısına kulüp başkanı Florentino Perez de katıldı.





Zidane ''Gelecek yıl Real Madrid teknik direktörü olarak devam etmeme kararı aldım. Bu kararı verdim, çünkü bu kulübü seviyorum, Florentino Perez'i seviyorum ve kendisine şükran duyuyorum'' dedi.





Juventus ve Real Madrid'in fesane futbolcularından olan Fransız teknik direktör şöyle devam etti:





''Bu (istifa etmek açısından) herkes için en iyi an. Biraz tuhaf gelebilir, ama hepimizin iyiliği için yapılması gerekiyordu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi lazım ve üç yıldan sonra bir değişikliğe, yeni bir sese, başka bir çalışma yöntemine ihtiyacı var.''





Real Madrid, bu sezon La Liga'yı 3. sırada tamamladı.