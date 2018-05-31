Samanyolu Haber /Gündem / Zidane istifa etti /31 Mayıs 2018 14:24

Zidane istifa etti

Real Madrid'de 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Zinedine Zidane, sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı.

SHABER3.COM



Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 3 kez üst üste kaldıran ilk teknik direktör olma mutluluğunu yaşayan Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörlüğünden istifasını duyurdu.

Basın toplantısına kulüp başkanı Florentino Perez de katıldı.

Zidane ''Gelecek yıl Real Madrid teknik direktörü olarak devam etmeme kararı aldım. Bu kararı verdim, çünkü bu kulübü seviyorum, Florentino Perez'i seviyorum ve kendisine şükran duyuyorum'' dedi.

Juventus ve Real Madrid'in fesane futbolcularından olan Fransız teknik direktör şöyle devam etti:

''Bu (istifa etmek açısından) herkes için en iyi an. Biraz tuhaf gelebilir, ama hepimizin iyiliği için yapılması gerekiyordu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi lazım ve üç yıldan sonra bir değişikliğe, yeni bir sese, başka bir çalışma yöntemine ihtiyacı var.''

Real Madrid, bu sezon La Liga'yı 3. sırada tamamladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zidane istifa etti Sonraki Haber >>

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:35