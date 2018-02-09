Samanyolu Haber /Gündem / Zeytin Dalı harekâtı 21'inci güne girdi.. YPG hedefleri ateş altına alındı /09 Şubat 2018 10:30

Zeytin Dalı harekâtı 21'inci güne girdi.. YPG hedefleri ateş altına alındı

TSK’nin Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 21’inci gününe girdi.. Harekata yönelik TSK bir bilgilendirme açıklaması yayınladı...

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Suriye'nin Afrin kentindeki YPG hedeflerine ÖSO militanlarının desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. YPG mevzileri sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. Ayrıca bölgede uçak hareketliliği de yaşanmaya başladı.

TSK'DEN AÇIKLAMA

TSK'den yapılan açıklamada terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edildiği belirtilerek, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Dün Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve YPG'liler arasında çıkan çatışmada 5 Türk askeri ve 5 ÖSO'lu yaralanmıştı.
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