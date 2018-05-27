Zeybekci: 10 güne kadar rahatlayacağız, göreceksiniz

"Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu" diyen Zeybekci, sözlerine "Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz" diye devam etti.





Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli’de partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi.





"İlk etapta 500 milyon dolarlık avro cinsinden kredi kullandırılacak"





Zeybekçi, ihracatçının Türk Eximbank üzerinden kullandığı yabancı para cinsinden kredilerin TL olarak değil kullandıkları para cinsi üzerinden hesaplarına geçeceğini aktardı. Uygulama ile ihracatçıların kurda yaşanan hareketlenmelere karşı kendilerini sağlama alacaklarını vurguladı.





Bakan Zeybekci, "İşletme sermayesi kredilerinde vade 5 yıla kadar çıkarıldı. Bankamız ihracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyaçları için daha uzun vadeli kredi kullanma imkanı getirdi. Bu çerçevede euro cinsinden toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresi de açılmış oldu. Avro borç yüzde 3,25 üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulmuş oldu. 28 Mayıs itibari ile bu kullanılmaya başlanacak ilk etapta 500 milyon dolarlık avro cinsinden kredi kullandırılacak. Bu imkan dilimler halinde hizmete sunulacak, Haziran ayında da 2-3, etap kredilerinde kullandırılması sağlanacak" dedi