Zengin Türkler Türkiye'yi terk ediyor...

Söz konusu tutarda son yıllarda büyük artış olduğu tespitini yaptı. Tutar sadece yüksekliği değil, bu kadar paranın nasıl olup da Türk devletinin kontrol ağlarına takılmadan yurtdışına, özellikle de vergi cenneti ülkelere aktarılabildiğine ilişkin tartışmalar açısından da çarpıcıydı. Çünkü ülkeye döviz giriş çıkışını gösteren Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi istatistikleri bu tip bir para çıkışını onaylamıyordu.







Öte yandan Güney Afrikalı New World Wealth’in son üç yılda Türkiye’den insan hakları ve demokrasideki geri gidiş nedeniyle 13 bin milyonerin yurtdışına göçtüğünü raporladı. Türkiye milyoner göçünde Çin ve Hindistan’ın ardından dünya üçüncüsü oldu. Ancak bu kadar milyonerin götürdüğü para da Merkez Bankası istatistiklerinde görünmedi.Tartışmaları büyütecek son açıklama ise bizzat AKP iktidarının kontrolündeki Anadolu Ajansı’nın servis ettiği yeni bir haberle büyüyecek gibi. Ajans’ın bugün geçtiği habere göre Türkler Londra’da son 5 yıl içinde 85 bin konut aldı. Son üç yılda resmi olarak 17 bin Türk ülkeye göç yaptı.





Kuşkusuz bu iddialı rakamları gündeme getiren AA bu zenginlerin ülkeden kaçmasının nedeni olarak Türkiye’de artan otokrasinin etkisi olduğuna değinmiyor. Ancak ajansın bir İngiliz emlak ajansı yöneticisinin sözlerine dayanarak verdiği habere göre Türkler Londra başta olmak üzere İngiltere’de ev alırken değeri ortalama 1 milyon sterlin olan konutları tercih ediyor. Aşağısı da var, yukarısı da. Ama ortalaması 1 milyon pound.





Basit bir hesap, devletin ajansı tarafından yapılan rakamların Türkler’in İngiltere’de ev almak için 5 yılda yaptığı harcamanın 110 milyar doları bulduğunu gösteriyor. Oysa Merkez Bankası’nın istatistiklerine göre, Türkiye’de son 5 yılda resmi yollarla çıkan paranın bu rakamın ancak 10’da biri.





Bu durum ilk iki örnekte olduğu gibi yine şüphelerin büyümesine yol açarken, Türkiye’den sermaye kaçışının hangi yollarla yapılabildiğinin de sorgulanmasına zemin hazırlıyor. Ancak ortada bir gerçek var o da Türkiye’deki sermayenin hızla yurtdışına kaçtığı ve gelmeyecekmiş gibi oraya yerleştiği. Bunu bizim devletimizin verileri söylemese de başka ülkelerdeki rakamlar söylüyor.