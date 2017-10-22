Zengin turistler artık gelmiyor... Sayı yüzde 90 düştü daha da düşecek









Dünyaca ünlü birçok cruise şirketi, son 2 yılda Türkiye’yi rotadan çıkarmaya başladı. Önce İstanbul’u rotadan çıkaran firmalar, ardından Kuşadası’na da yanaşmama kararı aldı. Buna son eklenen ise dünyanın en büyük cruise firmaları arasında yer alan Royal Caribbean firması oldu. Royal Caribbean yetkilileri yaptığı açıklamada Kuşadası limanını ‘siyasi belirsizlikler’ sebebiyle rotalarından çıkardıklarını, bu liman yerine Mikonos ve Rodos’a yanaşacaklarını dile getirdi.





YÜZDE 90’I GELMİYOR

Dünya çapında faaliyet gösteren cruise firmalarının yüzde 90’a yakınının Türkiye limanlarını rotalarından çıkardığını söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kruvaziyer Turizmi Komitesi Başkanı Luigi Baltazzi, “Tui, Celestyal, Silver Sea, Windstar ve Thomson gibi firmalar Türk limanlarına yanaşmaya devam ediyor. Sektörün yüzde 90’ını oluşturan Royal Caribbean, MSC, Celebrty, Karnaval, Costa, Princess ve Norwaigen gibi cruise firmaları ise artık Türkiye’ye gelmiyor. Bu durumdan en çok esnaf, müzeler, rehberler yani turizm sektörünün tamamı etkileniyor. İstanbul, Kuşadası, Marmaris, Antalya ve Alanya büyük kayıplar yaşadı” diye konuştu.





YUNANİSTAN DA KAYBETTİ

Cruise yolcularının yüzde 80’inin limana yanaştıktan sonra turlara katıldığına dikkat çeken Baltazzi, “Türkiye’ye günübirlik gelen turistler özellikle İstanbul’da kişi başı 400 Euro harcıyordu. Eğer Türkiye’de konaklama yapıyorsa bu rakam en az 1000 Euro’ya kadar çıkıyordu. Büyük kayıp oldu denilebilir. Bu durum sadece bizi etkilemiyor. Cruise firmaları da kaybediyor. Onlar da geri dönmek istiyor. Oluşturulan negatif algı sebebiyle sefer yapamıyorlar. Türkiye rotası güzergahtan çıktığı anda Ege’yi kaybetmiş oluyorlar. Çünkü gemi yolcuları kara yolcuları gibi değil. Turlarda sadece Yunan adası varsa sefere katılmak istemiyor. Ege’ye geliyorsa Türkiye’de içinde olsun istiyor. Yunanistan yüzde 40’a yakın cruise yolcusunu kaybetti” diye konuştu.