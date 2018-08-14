'Zemin çok kötü, 6'lık depremde bile büyük can kaybı olur'

Beklenen büyük Marmara depreminde Sarıyer’in oldukça etkileneceğini belirten Görür “Zekeriyaköy ve Sarıyer bölgesindeki zemin çok iyi bir zemin değildir. Oldukça sorunlu bir bölgedir. Sarıyer’de gerçekleşebilecek 6 büyüklüğündeki bir deprem dahi büyük can kayıplarına yol açar. 8 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremde ise yollarda 10 santim derinliğinde çukurlar oluşacak, ağır eşya yerinden oynayacak, alt yapı tamamen çökecek, binaların sağlam kalma olasılığı yok denecek kadar azdır. Basit yapıdaki binalar tamamen çökecek” diye konuştu.







Hükümetin kendilerine deprem araştırmaları sırasında herhangi bir destekte bulunmadığını aktaran Güngör, “Bütün proje ve araştırmaları kendi imkân ve çabalarımızla yaptık, herhangi bir şekilde maddi ve manevi bir destek almadık. Halbuki bu araştırmalar hayati önem taşıyor, hükümetin bu konuda daha duyarlı bir yaklaşım içerisinde olmasını beklerdik” dedi.