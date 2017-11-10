Samanyolu Haber /Gündem / Zaytung, ‘Atatürkçü AKP’yi tiye aldı /10 Kasım 2017 23:52

Zaytung, ‘Atatürkçü AKP’yi tiye aldı

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan ve “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” sloganı ile kendini tanımlayan Zaytung, son dönemde Atatürk’le ilgili yaptıkları güzellemelerle gündeme gelen AKP’yi tiye aldı.

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Zaytung’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Son Dakika – AK Parti: ”Aramıza katılışının 1. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz…”


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