Zarrab'la ilişkili 17 kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zarrab hakkında casusluk adıyla açılan yeni soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.



Zarrab'ın en son olarak 7 çalışanının gözaltında olduğu biliniyordu. Gözaltında olduğu öğrenilen isimler şöyleydi: İran uyruklu Sara M., Türk uyruklu Nuray Y., Sinem A., Regaip A. ve Mustafa H.





İtirafçı olmasıyla birlikte Zarrab hakkında 'Türkiye Cumhuriyet Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadı ile temin ettiği' iddiasıyla soruşturma açılmış ve mal varlığına el konmuştu.

