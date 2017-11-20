Zarrab'la ilgili son kararı verecek jüriye ilginç sorular

ABD’nin New York kentinde 27 Kasım’da başlayacak olan Rıza Sarraf’ın davasında jüri seçimi bugün yapılacak.





Seçilecek olan 12 jüri üyesi, savcılık ve avukatların isimlerde uzlaşmasıyla belirlenecek. Jüri seçimine yaklaşık 200 adayın çağırıldığı belirtilirken savcılar ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, adaylara sorulacak olan 90 soru üzerinde uzlaşmaya vardı. Davanın sanıklarından Atilla’nın ilk defa takım elbise giyip jüri seçimini izlemesine izin verilirken, diğer sanık Rıza Sarraf’ın katılması beklenmiyor.





GÜNLÜK 40 DOLAR ÜCRET





Hürriyet’ten Razi Canikligil‘in haberine göre, Seçilecek olan jüri adaylarına yaklaşık 3 hafta sürmesi beklenen duruşmalar boyunca günlük 40’ar dolar ücret ödenecek. Jüri üyeleri duruşmalar boyunca güvenlik çemberinde bir otelde tutulacak. Hangi dava için seçildiklerini ailelerine bile anlatamayacaklar. Eğer jüri üyelerinden birisi duruşmalar sırasında basına açıklamalar yaparsa dava düşecek. Ayrıca bu bir ceza davası olduğu için jürinin oybirliği gerekiyor.





JÜRİYE SORULACAK SORULAR





Jüri seçiminde adaylara bazı sorular yöneltilecek. İşte onlardan bazıları:





-Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş ünlü bir Türk pop şarkıcısı, aktris ve televizyon kişiliği. Kendisini doğrudan veya dolaylı olarak tanıyor musun?





-ABD hükümeti ile Türkiye ilişkisine yönelik sizden biri olumlu-olumsuz duygular içeriyor mu?





-ABD hükümetinin İran’la ilişkisi ne oldu?





-Türk-Amerikan ilişkileri konusundaki son medya yayınlarını okudunuz veya gördünüz mü? Evet ise ne gördünüz ya da duydunuz? Gördüğünüz veya duyduğunuza göre, Türk Amerikan ilişkileri hakkında görüş bildirdiniz mi?





-Türkiye’nin şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a veya Türk siyasetine ilişkin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz var mı?





-Fethullah Gülen hakkında, Gülen hareketi ve / veya Türkiye’de herhangi bir darbe teşebbüsüne karıştığı iddia edilen siyasi karışıklığa ilişkin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz var mı?