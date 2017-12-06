Zarrab'ın 'Türkiye'de de rüşvet verdim' dediği yargı mensupları kimler?

Rıza Sarraf'ın ABD'deki duruşmada, Türkiye'deki yargı mensuplarına da rüşvet verdiğini itiraf etmesi, "Bu savcı, hakim ve yargı mensupları kimler" sorusunu akıllara getirdi. Avukat Pınar Çakmak, Sarraf'ın Türkiye'deki davalarına bakan hakim ve savcıları kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.







Sarraf'ın ABD'de duruşmadaki ifadelerini alıntılayan Av. Pınar Çakmak, "Sarraf bizim yargı mensuplarına da rüşvet verdim demişti! İlerleyen saatlerde Sarraf davasına Türkiye'de bakan yargı mensuplarını ve hangi dosyalara baktıklarını da yazacağım" dedi ve Sarraf'ın davalarıyla ilgili yargı mensuplarını açıkladı.





AV. PINAR ÇAKMAK'IN TWITTER HESADINDAKİ İFADELERİ ŞÖYLE:





Türkiye'de Sarraf dosyasını kapatan, bugün grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üzerinde durduğu, 'İhraç edilmeliler' dediği bu yargı mensupları en azından bir yazılı açıklama yapmalılar. Gelelim bu yargı mensuplarına. Biraz Google'dan araştırdım, bir kaç meslektaşımdan da bilgi aldım.





EKREM AYDINER: Sarraf Süleyman Aslan, bakan çocukları ve 53 kişiyle ilgili takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. En önemlisiyse de, hani diyorlar ya 'Bu Sarraf yurt dışına nasıl gitti' diye!! Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım yurt dışı yasağının kalkması için Ekrem Aydıner'e dilekçe veriyor. Aydıner de CMK 103'e atıf yaparak, sıkı surun, Sarraf'ın yurt dışı çıkış yasağını hooop kaldırıyor. (Mayıs 2014'te)

Ayrıca bugün Sarraf'ın ABD' de gardiyanlara rüşvet verdi dediği Türk avukat Şeyda Yıldırım.





Bu arada savcı Ekrem Aydıner halen İstanbul Adliyesinde "savcı." Google'da hakkında daha çeşitli iddialar var. Bakabilirsiniz...





İSLAM ÇİÇEK: Sarraf'ı ve bakan çocuklarını tahliye eden sulh ceza hakimi. Sosyal medya hesabında Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzen hakim. Şimdi Yargıtay üyesi.





HULUSİ PUR: Süleyman Aslan ve Zarab'ın adamı Happani'yi tahliye eden hakim. Ayrıca Fazıl Say'a Twitter'da Ömer Hayyam şiiri paylaştığı için 10 ay hapis cezası veren hakim. Halen İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı (Minik bir de kulis bilgisi: Bank Asya'dan krediyle ev almış.)





CEVDET ÖZCAN: Sarraf'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hakim. Halen sulh ceza hakimi. (Barış bildirisini imzalayan akademisyenleri de tutuklamıştı.)























