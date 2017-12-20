Zarrab'ın rüşvet verdiği Bağış'ın bindiği arabanın fiyatı 250 bin euro

Sözcü yazarı Can Ataklı, Bağış'ın geçtiğimiz gün İstinye Park'a geldiği aracın değerinin 250 bin euro olduğunu yazdı:







''Bu köşede dün yazdığım yazılardan biri Egemen Bağış'la ilgiliydi. 17 Aralık rüşvet yolsuzluk olayında adı çok geçen, en son Reza Zarrab'ın Amerika'daki mahkemede de adını verdiği Egemen Bağış'ın sanki bütün bunlar hiç olmamış gibi lüks içinde yaşadığını bir arkadaşımın gözlemine dayanarak yazmıştım. İstanbul'un en gözde alıveriş merkezlerinden biri olan İstinye Park'a son model dev Mercedes otomobili ve korumalarıyla gelen Bağış oradaki herkesin ilgisini çekmişti. Yazıda Bağış'ın otomobilinin 500 bin lira civarında olduğunu yazmıştım. Konuyu bana aktaran arkadaşım aradı “Sen otomobil fiyatlarından biraz uzak kalmışsın galiba” dedikten sonra ekledi “Bağış'ın indiği Mercedes'in fiyatı tam 250 bin avro. Yani Türk parası karşılığı bir milyon lirayı geçiyor.” Vallahi kimsenin malında mülkünde elbette gözümüz yok ama bu paralar bu kadar aleni de harcanmaz ki, insan biraz çekinir.''