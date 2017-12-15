Zarrab'ın itirafları meclis gündemine geliyor

İran ambargosunun delindiği iddiasıyla ABD’de görülen davada Reza Zarrab ın itiraf niteliğindeki açıklamaları Türk yargısında karşılığını bulacak mı? Ankara kulislerinde bu sorunun yanıtı tartışılırken yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dönük fezleke dosyalarının kıskacındaki ana muhalefet partisi CHP, Sarraf dosyasıyla ilgili yeni bir girişimde daha bulunmaya hazırlanıyor.





CHP, Zarrab’ın eski bakanlardan Zafer Çağlayan’a 45-50 milyon euro rüşvet verdiği, İran’la ticarette yine eski bakanlardan Egemen Bağış’ın yardımını aldığını söylemesinin hemen ardından TBMM’de soruşturma komisyonu kurularak bakanların Yüce Divan’da yargılanmasını istemişti. ABD’deki davayı yerinde izleyen ve mecliste soruşturma komisyonu kurulmasına dönük önerilerinin hükümet tarafından reddedildiğini hatırlatan CHP’li Erdal Aksünger, DW Türkçe’ye yeni girişim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.





Aksünger, hükümetin Zarrab’ı "casus" ilan ettiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Zarrab ve yakınlarının mal varlığına el konulduğunu hatırlatarak “Zarrab’ın açıklamalarının Türkiye’ye karşı kumpas olduğunu söyleyip konuyu kapatmaya hatta milli bir davaya dönüştürmeye çalışıyorlar. Biz de yeni bir soruşturma önergesi vereceğiz” diye konuştu.





Aksünger, bakanlar hakkındaki rüşvet iddialarının mutlaka meclisin devreye girmesiyle araştırılması ve gerekiyorsa Yüce Divan’da yargılamanın önünün açılmasında ısrarlı olduklarını vurguladı. Aksünger, “Türkiye’de adalet yerini bulmuyor diye hem Türkiye hem de dünya kamuoyunda bir inanç varsa bu inanç hafife alınmamalı ve hükümet de yargı da gerekeni yapmalı” diye konuştu. Aksünger, hükümetin rüşvet iddialarını araştırmak yerine CHP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke dosyalarını meclisin gündemine getirmesini de “gündemi çarpıtmak, yolsuzlukların üzerini kapatmak” olarak yorumladı.







