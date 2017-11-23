Zarrab sorulan Bakan sinirlendi: Canı cehenneme

Zeybekci, TBMM’de Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:







“Ne olursa olsun canı cehenneme. Türkiye’ye ne zararı var bunu anlamıyoruz. Türkiye’ye ne zararı olur ne yapar. İtiraf etse ne diyecek. Ne itiraf edecek? Sonunda aracılık yapmış olan Halkbankamız var. Halk Bankasının yaptığı işlemlerin hiçbirinde, ne almışız enerji almışız karşılığında para vermişiz. İran bu parayı ambargo dışındaki aldığı tüm ürünlerin finansmanında kullanmış ve Halk Bankası bu paraları oralara ödemiş. Hiçbir şeyi saklı ve gizli yapmamış ve son derece şeffaf.”





“Belki ABD’de böyle bir şey olmasa da birileri de bu speküle etmek isteyenler oynuyor. Spekülatör niye oynar, aradaki oynamalardan rant almak için oynar. İşi o adamın.”





“17-25 Aralık’taki enstrümanların aynısı kullanılıyorlar. O dönem de 17-25’te bakanlar ve çocuklarıyla ilgili bulaştırma yapılmaya çalışıldı. Aynı şeyleri götürdüler. Aynı şekilde kendi amaçları için aynı yöntemi kullanarak bulaştırmak istiyorlar. Arkasındaki F… kesinlikle. ABD yargısının ABD hükümetinin ne diyeceği ayrı mesele…”