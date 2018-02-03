Zarrab itiraf etse de Tatlıses inanmıyor: O hırsızsa ben de hırsızım

Siyasete geri dönmek istediğini belirten Tatlıses, "Beyefendi 'Evet' derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın" dedi.







"Reza hırsızsa ben de hırsızım"





Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tatlıses, "Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil, adam gibi adamdır" dedi.





"İzmir'den girmeyi isterim"





Tatlıses, siyasete geri dönmek istediğini de belirterek, "Beyefendi 'Evet' derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın" diye konuştu.





ZARRAB İTİRAFÇI OLDU RÜŞVET ÇARKINI ANLATTI





Reza Zarrab ABD'deki davada Türkiye'de verdiği rüşvetleri itiraf etmiş, siyaset ve bürokrasi ile olan kirli ilişkilerini tanık ifadesinde ayrıntılarıyla ortaya dökmüştü. Buna göre Zarrab hayali ihracat ve bu hayali ihracattan elde edilen vergi gelirini cebe indirdiğini, karşılığında da bakanlar başta olmak üzere birçok tanınmış ismi rüşvete bağladığını itiraf etmişti