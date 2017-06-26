Samanyolu Haber /Dünya / Zarrab dosyasının eski savcısı Bharara yeni bir işe başlıyor... /26 Haziran 2017 14:24

Zarrab dosyasının eski savcısı Bharara yeni bir işe başlıyor...

ABD'de çok sayıda üst düzey adli vakayı inceleyen, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın soruşturmasına da bakan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen mart ayında görevden aldığı, eski New York Başsavcısı Preet Bharara medya sektörüne girmeye karar verdi.

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New York Times’ın haberine göre, Bharara bugün yeni kariyer planını kamuoyuna duyuracak. Buna göre Bharara, kardeşi Vinit’in 2014 yılında kurduğu Some Spider adlı medya şirketine başkan yardımcısı olarak katılacak.

Bharara’nın önümüzdeki aylarda yayına girecek bir podcast programını sunacağı ve ayrıca şirkete ait haber ve eğlence sitelerine yazılar yazacağı bildiriliyor.
Gazetenin “muhtemelen ABD’nin en güçlü federal savcısıydı” diye nitelediği Bharara, savcılık döneminde basın toplantılarını bitirirken kullandığı “Stay Tuned” (Takipte Kalın) ifadesini, sunacağı podcast programının da ismi yaptı.

Medya sektöründe de "adalet konusunu işlemeyi ve insanları hesap verebilir tutmayı amaçlamaya devam edeceğini"  ifade eden Bharara, "Bu iş bugüne kadar yaptığım işin devamı olacak. Sadece daha önce sahip olduğum yetkilere artık sahip değilim, o kadar" dedi.
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