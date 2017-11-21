Zarrab Davası'nın hakiminden kritik çıkış!

Reza Zarrab davası hakiminden kritik çıkış!





Mahkeme Hakimi Richard Berman, jürili duruşmaya günler kala önemli iddialarda bulundu. Berman, isim vermeden bazı çevrelerin davayla ilgili olup bitenler hakkında mahkeme çalışanlarından bilgi alınmaya çalışıldığına dair duyumlar olduğunu söyledi. Richard Berman, bu olayı yetkililere rapor edeceğini de vurguladı.





Mahkeme Hakimi Richard Berman, Türk Hükümetinin son dönemlerde mahkeme ve savcılara yönelik açıklamalarına da değinerek, “Eğer Ankara Hakan Atilla’ya yardım etmek istiyorsa, bunu onun lehine olacak kanıtlar ve tanıklarla sağlasın” ifadelerini kullandı







Sözcü