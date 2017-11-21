Zarrab davasında kritik gelişme!

Mahkeme belgelerinde, gerek savcılık dilekçelerinde gerek Hakim Berman'ın yazılı kararlarında sanık bölümüne hep ilk Zarrab'ın adı yazılıyor, belgelerde ya sanıkların isimlerinin tümü yazılı oluyor, ya da sadece ‘Zarrab ve diğerleri' olarak geçiyordu.

Hakim Berman'ın 20 Kasım tarihli son kararında ise Zarrab'ın adı hiç yer almadı, sanık bölümünde sadece ‘Mehmet Hakan Atilla' ismi yer aldı.





ATİLLA'YA YENİ AVUKAT





Hakim Berman'ın son kararı aynı zamanda Mehmet Hakan Atilla'nın Zarrab'ın aksine, duruşmaya katılıp savunma yapmaya ve jüriyi masum olduğuna ikne etmeye kararlı olduğunu da gösterdi. Jürili duruşmaya sadece günler kala, Atilla yeni bir avukatla daha anlaştı.

Hakim Berman da son kararında Atilla'nın savunma ekibine yeni katılan avukat Todd Harrison'un duruşmalara katılması için gerekli teknik işlemlerin yapılmasının önünü açtı.







