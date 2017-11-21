Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davasında kritik gelişme! /21 Kasım 2017 12:24

Zarrab davasında kritik gelişme!

ABD’de görülen Reza Zarrab davasında son dönemde gündeme oturan ‘Zarrab itirafçı mı oldu’ tartışması ilk kez mahkemenin resmi belgelerine de yansıdı. Mahkeme Hakimi Richard Berman, jürili duruşmaya günler kala verdiği kararda ilk kez ‘Sanık’ bölümünden Reza Zarrab’ın adını çıkardı.

Best of Reza Zarrab

Mahkeme belgelerinde, gerek savcılık dilekçelerinde gerek Hakim Berman'ın yazılı kararlarında sanık bölümüne hep ilk Zarrab'ın adı yazılıyor, belgelerde ya sanıkların isimlerinin tümü yazılı oluyor, ya da sadece ‘Zarrab ve diğerleri' olarak geçiyordu.
Hakim Berman'ın 20 Kasım tarihli son kararında ise Zarrab'ın adı hiç yer almadı, sanık bölümünde sadece ‘Mehmet Hakan Atilla' ismi yer aldı.

ATİLLA'YA YENİ AVUKAT

Hakim Berman'ın son kararı aynı zamanda Mehmet Hakan Atilla'nın Zarrab'ın aksine, duruşmaya katılıp savunma yapmaya ve jüriyi masum olduğuna ikne etmeye kararlı olduğunu da gösterdi. Jürili duruşmaya sadece günler kala, Atilla yeni bir avukatla daha anlaştı.
Hakim Berman da son kararında Atilla'nın savunma ekibine yeni katılan avukat Todd Harrison'un duruşmalara katılması için gerekli teknik işlemlerin yapılmasının önünü açtı.


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