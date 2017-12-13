Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab Davası yüzünden Türkiye ne kadar bedel ödeyecek? /13 Aralık 2017 02:22

Zarrab Davası yüzünden Türkiye ne kadar bedel ödeyecek?

AKP'nin Reza Zarrab'ı kullanarak İran ambargosunu delme ve rüşvet çarkının ortaya çıkmasının faturası ne kadar olacak?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Ekonomist Prof Dr Elvan Aktaş ,Erkam Tufan ile 30 dakika programına katıldı. Türkiye'nin Zarrab davası ile ilgili olarak ödeyeceği bedelleri anlatan Aktaş'a göre faturanın büyüklüğü siyasilerin tavırlarına göre değişecek . Elvan Aktaş'a göre,  Türkiye'deki kamu bankalarına dolayısı ile Türk halkına daha önceki olaylar örnek alındığında 32 milyar dolar bir ceza kesilecek. Bunun anlamı da Türkiye'de yaşayan her bir kişiye 500 dolarlık bir faturanın yansıması. Bu maddi cezanın aslında küçük bir meblağ olduğunu söyleyen Aktaş eğer AKP yanlış adımlar atarsa fatura daha da büyük olabilir. Türkiye'min bu faturayı ödemeye başladığını söyleyen Aktaş tahvil faizlerinin inanılmaz yüksek olmasına dikkat çekti... 

PROGRAMIN TAMAMI... 


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