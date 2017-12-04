Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab Davasi ile Hizmet Hareketinin ne ilgisi var? /04 Aralık 2017 16:43

Zarrab Davasi ile Hizmet Hareketinin ne ilgisi var?

Gazeteci Ekrem Dumanlı Zarrab Davası ile cemaat arasında bağlantı kurulmasına cevap verdi.

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

You Tube kanalından yeni bir video yayınlayan Dumanlı davanın başlamasından itibaren yapılan kara propagandayı anlattı
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