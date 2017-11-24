Zarrab davası bilirkişiler belli oldu

New York'ta tutuklu yargılanan Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın gelecek hafta başlaması beklenen jürili duruşmalarına, Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) iki üst düzey yöneticisi bilirkişi olarak eklendi.



Mahkeme, 27 Kasım'daki jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşmadan önce tarafların uzlaşmasını istediği 10 konuda anlaşmaya varılamaması üzerine, savcılığın ve savunma avukatlarının taleplerine ilişkin kararını açıkladı.





Buna göre, Sarraf ve Atilla'nın davasına bakan Hakim Richard Berman, savunma avukatlarının itirazlarını reddederek Washington merkezli düşünce kuruluşu FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in 'İran yaptırımları konusunda' bilirkişi olarak dinlenmesinin önünü açtı.



