Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davası bilirkişiler belli oldu /24 Kasım 2017 17:00

Zarrab davası bilirkişiler belli oldu

Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu habere göre, 'Demokrasileri Savunma Vakfı'nın iki üst düzey yöneticisi, Rıza Sarraf- Hakan Atilla davasına 'İran'a yaptırımlar konusunda' bilirkişi olarak eklendi.

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New York'ta tutuklu yargılanan Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın gelecek hafta başlaması beklenen jürili duruşmalarına, Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) iki üst düzey yöneticisi bilirkişi olarak eklendi.
Mahkeme, 27 Kasım'daki jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşmadan önce tarafların uzlaşmasını istediği 10 konuda anlaşmaya varılamaması üzerine, savcılığın ve savunma avukatlarının taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre, Sarraf ve Atilla'nın davasına bakan Hakim Richard Berman, savunma avukatlarının itirazlarını reddederek Washington merkezli düşünce kuruluşu FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in 'İran yaptırımları konusunda' bilirkişi olarak dinlenmesinin önünü açtı.

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