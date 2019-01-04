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Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi, açtı ağzını yumdu gözünü
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Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi, açtı ağzını yumdu gözünü
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04 Ocak 2019 18:33
Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi, açtı ağzını yumdu gözünü
Emekli maaşına yapışan zamların sorulduğu emekli kadın tepkisini dile getirdi
Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...
Açık Ekran adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan ve bir vatandaşın emekli maaşlarına yapılan zamlara yönelik tepkisini konu alan röportaj, günün en fazla paylaşılan videolarından oldu.
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Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...
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