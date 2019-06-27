Zamlar hız kesmeden devam ediyor... Bir zam da benzine

Seçimin ardından ilk zam çay ve şekere gelmişti. Ardından bu zamları motorin 23 kuruşluk artış ile takip etti. Benzine de Perşembe'den itibaren 20 kuruş zam bekleniyor.







Paraanaliz'de yer alan habere göre uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, ABD ve İran arasında devam eden gerilim araçların depolarını vurmaya devam ediyor.





Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi ve petrol ihraç eden ülkelerin üretim kısıntısına gitmesi Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.





23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul seçimlerinin ardından zamlar arka arkaya yağmaya başladı.





Üç günde dört zam haberi gelirken, önce motorine, ardından çaya ve sonra da şekere zam geldi. Sırada ise benzin zammı var.