



Elektrik ve akaryakıta yapılan son zamların enflasyonu tetikleyerek piyasaları olumsuz etkileyeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektriğe yapılan yüzde 14.98’lik, motorinde 22 kuruşluk, çay yüzde 15 oranında yapılan zam ile şekere yapılan yüzde 16 oranındaki zamlar piyasaları olumsuz etkiledi. Mevsimsel olarak sebze ve meyvede yaşanan indirimlerin yaz aylarında enflasyonu düşürmesi beklenirken son yapılan zamlar enflasyonu yeniden tetikleyebilir. Çünkü özellikle elektrik ve akaryakıt gibi lokomotif konumunda olan enerji kalemlerine yapılan zamlar A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatına olumsuz olarak yansıtıyor” dedi.





“ZAMLAR A’DAN Z’YE TÜM ÜRÜNLERİN FİYATINI ETKİLİYOR”





Piyasada güven ortamının yeniden sağlanması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Yapılan zamlar esnaf ve sanayici başta olmak üzere tüm vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle esnafın temel girdisi olan enerji kalemlerine yapılan zamlar maliyetleri arttırdığı gibi ürün fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi ve dolar kurunun yatay seyretmesinin enflasyonu düşürmesi beklenirken son zamlar enflasyonu tetikleyecek. Bu zamlar nedeniyle de piyasalarda bir güvensizlik yaşanmakta. Oysa piyasaların her zamandan daha fazla güven ortamına ihtiyaç var. “ dedi.





VATANDAŞ ZORUNLU HARCAMALARI ERTELİYOR





TESK Başkanı Palandöken, bu ortamda zammın çözüm olmadığını ifade ederek, “Güvensizlik ortamında vatandaşlar zorunlu harcamalar dışındaki harcamalarını erteliyor. Ekonomide yaşanan bu olumsuz gelişmelerin faturasını ise en çok küçük esnaf ödüyor” diye konuştu.