Zamlar belini büktü, vatandaş akaryakıt alımını azalttı

Sözcü Gazetesi'nden Derin Gökçe'nin haberine göre benzin ve motorindeki zamlara karşı vatandaş önlemini alıyor ve depoyu artık eskisi kadar doldurmuyor. TÜİK’in resmi Perakende Satış Endeksleri rakamlarına göre kasım ayında akaryakıt satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 azaldı. 2017 yılının kasım ayında akaryakıt satışları önceki yıla göre yüzde 6.6 artmıştı. 2018’in kasım ayında akaryakıt satışı endeksi 105.1 puana geriledi. Kasım ayında benzin İstanbul’da 6.50-6.60 bandında satılıyordu. Kasım 2017’de İstanbul’da benzin 5.50 TL civarındaydı.





AKARYAKIT SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR





Geçen yıl ile bu yıl karşılaştırıldığında akaryakıt satışlarının olumsuz etkilendiğini söyleyen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) başkanı Fesih Aktaş, “Tüketici güvenindeki düşüş geçtiğimiz yıl akaryakıt tüketimine de yansıdı. Tüketici güveni, perakendede olduğu gibi akaryakıtta da satışları etkiliyor. 2017 başında 72 seviyesinde bulunan endeks geçen yılın Aralık ayında 58 seviyesine kadar indi. Bilindiği gibi Tüketici Güven Endeksi, hanelerin maddi durum beklentilerini yansıtıyor. Beklenti bozuldukça kaçınılmaz biçimde akaryakıt satışları da olumsuz etkileniyor. Öte yandan bilindiği gibi otomotiv satışları da geçtiğimiz yıl sert düşüş yaşadı. Satışlarda yüzde 30'a varan azalma yaşandı. Bu da akaryakıt satışlarını olumsuz etkileyen bir faktör” ifadelerini kullandı.





DOLARDAN DAHA AZ ETKİLENDİ







Yakıt satışlarında azalma görüldüğünü söyleyen Aktaş, “Tüm bunların sonucu olarak perakende ürünlerinin satışında azalma gözleniyor. Otomotiv yakıtı satışlarında Kasım ayında yaşanan yüzde 7.1'lik düşüşün diğer sektörlere göre daha sınırlı olması, eşel mobil sistemi kapsamında akaryakıta gelen zamların ÖTV'den karşılanmasının bir sonucudur. Eşel mobil sistemi zamların büyük oranda devlet tarafından üstlenilmesini sağladı. Bu da tüketicinin dolara bağlı ithal fiyatında yaşanan artıştan daha az etkilenmesini sağladı. Eşel mobil sistemi olmasa akaryakıt satışlarındaki düşüş çok daha sert olurdu.” açıklamasında bulundu.



