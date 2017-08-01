Samanyolu Haber /Gündem / Zaman'ın sosyal medya hesapları Aktrollerin oyuncağı oldu /01 Ağustos 2017 14:18

Zaman'ın sosyal medya hesapları Aktrollerin oyuncağı oldu

Zaman Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarının Aktrollere devredildiği ortaya çıktı. Efe Kerem Sözeri'nin paylaştığı bilgiye göre 'Zaman Politika' hesabı "Teyit Zamanı" olarak değiştirildi ve AKP propagandası yapmaya başladı.

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Zaman Gazetesi’ne kayyım atandıktan sonra sosyal medya hesaplarının AKP’ye yakın trol hesalarına devredildiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerine çalışan gazeteci Efe Kerem Sözeri‘nin paylaştığı bilgiye göre, Zaman Politika servisinin sosyal medya hesabı bunlardan biri. Sözeri, hesapların maaşlı trollerin eline geçmesini, “Zaman’a kayyum atarken Twitter hesabına da troll atamışlar: Adını “Teyit Zamanı” olarak değiştiren @ZamanPolitika sahte, yazdığı şey yalan” sözleriyle duyurdu.



2016 yılı Mart ayında polis ve özel harekat timleriyle Zaman Gazetesi’ne gelen kayyımlar Sezai Şengönül, Avukat Tahsin Kaplan ve Avukat Metin İlhan önce çalışanları tasfiye etmiş, ardından da gazeteyi ve diğer yayınları kapatmıştı.

Taşınmazları TMSF’ye devredilen Zaman Gazetesi, Aksiyon Dergisi ve diğer yayınların sosyal medya hesaplarının da hükümete yakın troll hesaplara verildiği ortaya çıktı.

Adını Teyit Zamanı olarak değiştiren @ZamanPolitika hesabından yönlendirici ve yalan haberlerin yapıldığı belirlendi. Yapılan son paylaşımda Urfa Siverek’teki Atatürk heykeline yapılan saldırı ile ilgili olarak, “Dinimizde putperestlik yoktur, diye bağırarak, Atatürk büstüne saldıran saldırgan Mehmet Malbora’nın HDP üyesi olduğu iddiası doğru” paylaşımı yapıldı. Halbuki bunu teyit edecek bir bilgi ne emniyet kaynaklarından, ne savcılıklardan, ne de kaymakamlık ve valilik çevrelerinden elde edilemedi.


Zaman Gazetesi’ne ait @ZamanFotoğraf hesabının da yine kendini “Turco, Muslim, Journalist, Editor, Photographer, Istanbul and Robert College, Oxford University @nytimes” olarak tanıtan, AKP’ye yakın troll olduğu anlaşılan Bilgin Birand isimli trol hesaba verildiği, bu ismin verified olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Hesaptan fotoğraftan çok siyasi içerikli yorumlar, ayrımcılık ve nefret içeren, AKP propagandası paylaşımlar yapılıyor.

Kronos.news
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