Zaman'ın sosyal medya hesapları Aktrollerin oyuncağı oldu

Zaman Gazetesi’ne kayyım atandıktan sonra sosyal medya hesaplarının AKP’ye yakın trol hesalarına devredildiği öğrenildi.

2016 yılı Mart ayında polis ve özel harekat timleriyle Zaman Gazetesi’ne gelen kayyımlar Sezai Şengönül, Avukat Tahsin Kaplan ve Avukat Metin İlhan önce çalışanları tasfiye etmiş, ardından da gazeteyi ve diğer yayınları kapatmıştı.





Taşınmazları TMSF’ye devredilen Zaman Gazetesi, Aksiyon Dergisi ve diğer yayınların sosyal medya hesaplarının da hükümete yakın troll hesaplara verildiği ortaya çıktı.





Adını Teyit Zamanı olarak değiştiren @ZamanPolitika hesabından yönlendirici ve yalan haberlerin yapıldığı belirlendi. Yapılan son paylaşımda Urfa Siverek’teki Atatürk heykeline yapılan saldırı ile ilgili olarak, “Dinimizde putperestlik yoktur, diye bağırarak, Atatürk büstüne saldıran saldırgan Mehmet Malbora’nın HDP üyesi olduğu iddiası doğru” paylaşımı yapıldı. Halbuki bunu teyit edecek bir bilgi ne emniyet kaynaklarından, ne savcılıklardan, ne de kaymakamlık ve valilik çevrelerinden elde edilemedi.