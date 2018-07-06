Zaman Yazarları davasında karar çıktı....

Dün başlayan ve bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmanın sonunda mahkemenin kararını açıkladı.





Mahkemenin kararları şöyle;









Şahin Alpay silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.





Ali Bulaç hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası. Mahkeme tutuklama yönünde karar vermedi.





Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’a 10 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Mümtazer Türköne’ye iyi hal indirimi uygulanmadı.





Ahmet Turan Alkan hakkında da “silahlı terör örgütünü üye olmak” gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken İbrahim Karayeğen ise 9 yıl hapis cezası aldı. Mümtazer Türköne’ye iyi hal indirimi uygulanmadı.





Ahmet Turan Alkan ve İbrahim Karayeğen taliye edildi.





Lalezar Sarı ibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı ve Mehmet Özdemir’in beraatine karar verildi.





ZamanDavası’nda yargılanan tüm gazetecilerin “anayasal düzeni devirmeye teşebbüs” suçlamasından beraatine karar verildi.





Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ın tutukluluklarının devamına karar verildi.





GAZETECİLERİN DAVADAKİ SON SÖZLERİ





Dünkü duruşma Şahin Alpay’ın ve İhsan Dağ’ın savunmalarından sonra tamamlanmıştı. Bugün ise öğleden önce devam eden savunmalardan sonra öğleden sonra gazetecilere son sözleri soruldu.





İbrahim Karayeğen: Son sözlerimi lanetli bir hukuk hayaletine dönüşen ByLock konusunda ayırmak istiyorum. Ben de bu hayaletin kurbanlarından biriyim. CGNAT kayıtlarına dayanan belirsiz bir suçlamayla karşı karşıyayım.

Bana ve arkadaşlarıma terörist ve darbeci etiketi yapışmaz. Hukuk hepimizin sığınacağı son limandır.





Mümtazer Türköne: Örgüt üyeliği ithamıyla yargılandım. 17-18 kitap yazmış bir adam bunu ancak özgür bir kafayla yapabilir.38 yıl boyunca anayasal düzeni anlatmış bir akademisyen olarak, böyle bir suçlamayla karşılaşmamak için siyasi hayatıma son veriyorum. Artık roman yazıyorum.





Mustafa Ünal: İlk kez yargılanıyorum. Hakkımdaki iddialar ağır ama deliller zayıf, hatta hiç yok. Sadece yazı başlıklarıyla yargılanmış bir gazeteciyim. Sayenizde tam 2 yılı cezaevinde geçirdim. Tarih size yeni bir fırsat sunuyor, yeni bir sayfa açmak sizin elinizde. Savunmamda söylediklerimi unutmamış olduğunuzu umuyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.





Ahmet Turan Alkan: AYM ve AİHM tutukluluğumuzun gereksizliğini vurguladı. Bu ülkenin en büyük hazinesi yargının bağımsızlığı ve kalitesidir. Tutukluluğumun ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen yazarların güvenleri bana güç verdi. Onlara teşekkür borçluyum. Aileme, avukatlara, uzaktan beni görmeye gelen akrabalarıma teşekkür ederim.





Orhan Kemal Cengiz: Söyleyeceklerimi savunmamda belirttim. Beraatimi talep ediyorum.





Ali Bulaç: Savunmamı tekrar ediyorum. Gülen grubuyla sadece gazeteci olarak ilişkim oldu. Karanlık yüzlerini göremedim. Bunu göremediğim için pişmanım. 22 aylık tutukluluğu 67 yıllık hayatımın kefaleti sayıyorum.





Mehmet Özdemir: İddianamede benimle ilgili hiçbir delil yok. Beraatimi ve adli kontrolün kaldırılmasını istiyorum.





Lale Sarıibrahimoğlu: 38 yıldır yazan bir gazeteciyim. Demokratik hukuk devleti yanlısıyım, askeri vesayete karşıyım. Bu sebeple TSK tarafından andıçlandım. Bir başarısız darbe girişimi oluyor, sorumlu makamlar önleyemiyor ve ben suçlanıyorum. 38 yıllık bir gazeteci olarak bu fiille suçlandığım için utanç duyuyorum. İddianame ve mütalaa yazmanın sadece “iddia” ortaya atmak olarak anlaşıldığını görüyorum. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum. Hiçbir suç unsuru içermeyen yazılarımdan dolayı yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum.





Nuriye Akman: Kendimi savunmalarımda yeterince ifade ettiğimi düşünüyorum. Beraatimi ve adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum.





Şahin Alpay: Bugüne kadarki savunmalarımın arkasındayım. 35 yıllık gazetecilik hayatıma bütün kamuoyu tanık. Benim herhangi bir terör örgütüne üye olmam mümkün değildir. Bu yüzden beraatime karar vereceğinize inanıyorum.





İhsan Dağı: Savunmalarıma ekleyeceğim birşey yok. Beraatimi talep ediyorum.





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Geçen ay yapılan duruşmada ise mahkeme tahliye taleplerini reddetmişti. Adli kontrolün kaldırılması yönündeki tüm talepler ise kabul edilmedi. Mahkemenin tutukluluğun devamına yönelik kararına üyelerden biri muhalefet şerhi koydu. Şerhte AliBulaç’ın tahliye gerekçesi hatırlatılarak eşitlik ilkesi uyarınca tüm sanıkların tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.





Dava kapsamında gazeteci ve yazarlar Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, ve İbrahim Karayeğen tutuklu, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Nuriye Akman, Lale Kemal, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı ve Mehmet Özdemir tutuksuz yargılanıyor.





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5 YAZARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ!

Davada, Bulaç, Alkan, Türköne, Ünal ve Alpay hakkında “darbe” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenirken Akman ve Kemal hakkında “terör örgütüne üye olmadan yardım etmek” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.





Geçtiğimiz aylarda savcı mahkemeye ek mütalaa sunarak daha önce “darbe” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltilen İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hakkındaki suçlamaları değiştirdi. Savcı ek mütalada “darbe” suçlamasını düşürdü. Zaman gazetesi gece editörü İbrahim Karayeğen ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/1. maddesi uyarınca “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Daha önce Karayeğen ve Özdemir için TCK 309/1. maddesi uyarınca “Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.





Zaman gazetesi eski yazarı İhsan Dağı ve avukat ve kapatılan Today’s Zaman ve Bugün gazeteleri köşe yazarı Orhan Kemal Cengiz hakkındaki “darbe” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarını da değiştirerek Dağı ve Cengiz hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 ve TCK 43/1 maddesi uyarınca “zincirleme şekilde terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 13’er yıla kadar hapis cezası talep etti.





31 sanıklı olarak başlayan davada Zaman gazetesi de dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Medya Dağıtım ve Fia Prodüksiyon çalışanlarının dosyaları daha sonra davadan ayrılmış, dosyaları ayrılan 18 kişinin yargılandığı dava geçtiğimiz ay hükme bağlanmıştı.