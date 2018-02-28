Samanyolu Haber /Gündem / Zaman yazarı Ali Ünal yine tahliye edilmedi /28 Şubat 2018 10:19

Zaman yazarı Ali Ünal yine tahliye edilmedi

Yazar Ali Ünal: Hayatım boyunca hiçbir zaman darbeye zemin hazırlamak için yazmadım. Yazdığım yazıların hepsi darbeye karşı uyarmak amaçlıydı.

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Ağustos 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Ünal’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması 27 Şubat günü Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

P24‘ün bildirdiğine göre, duruşmaya, İzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ünal ile yakınları ve avukatları katıldı.

“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla yargılandığı davada Ünal için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıla kadar hapis isteniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mağdur sıfatıyla şikâyetçi olduğu davanın ilk duruşması 4 Ocak 2018 günü görülmüştü. İlk duruşmada savunmasını yapan Ünal, iddianamede yer verilen 17 köşe yazısı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve tahliyesini talep etmişti. Mahkeme, Ünal’ın tutuklandığında yanında bulunan telefonun incelenmesi için davayı Şubat ayına ertelemişti.

27 Şubat günü görülen duruşmada Ünal, Fethullah Gülen’den talimat almadığını, sadece iddianamede yer alan kitapların editörlüğünü yaptığını belirtti. Ünal, 15 Temmuz darbe girişimini bir gün sonra televizyondan öğrendiğini ekledi. Ünal, “Hayatım boyunca hiçbir zaman darbeye zemin hazırlamak için yazmadım. Yazdığım yazıların hepsi darbeye karşı uyarmak amaçlıydı,” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ünal’a ait cep telefonunun IMEI numarasının bildirilmesine karar vererek duruşmayı 10 Mayıs’a ertelerken, Ünal’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
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