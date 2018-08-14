Zaman Gazetesi'nin reklam parası yandaşa bakın nasıl dağıtılmış

Odatv’nin haberine göre, Basın İlan Kurumu’nun bürokratları, Zaman’ın ortada kalan 12 milyonluk ilan pastasının eşit şekilde dağıtılmasından rahatsız oldu. Harekete geçen bürokratlar, bir formül arayışına girdi. Aranan formül kısa sürede bulundu.





YANDAŞ GAZETELERE PARA AKTARMA FORMÜLÜ





Bulunan formüle göre, birkaç tane yeni gazete kurdurularak, istisna maddesinden yararlandırılıp, 24 ay yerine 6 ayda ilan alma hakkı verilecek ve Zaman’ın 12 milyonu bu gazetelere aktarılacaktı.









Ancak bu süre içinde başkalarının da gazete kurarak ilan alma teşebbüsünü engellemek için yeni bir formül daha bulundu. Bu formüle göre, iktidara yakın görünen yerel İstanbul gazeteleri, ulusal yayın yapan gazete statüsüne yükseltilecek ve ardından Zaman’ın ilanları aktarılacaktı.





Bu formül hemen hayata geçirildi.





YENİ BİRLİK GAZETESİNE 6 MİLYON LİRA





Tam da bu dönemde kimsenin adını bilmediği, bayilerde görmediği Yeni Birlik gazetesi 5 bin adet satan İstanbul’un yerel bir gazetesiyken, iddiaya göre, hızla tirajı artırılarak 50 bin limitinin üzerine çıkartıldı. Sabah grubuna ait Turkuaz tarafından dağıtılan ama insanların adından haberdar bile olmadığı bu gazetenin tirajı aniden yükseltilerek, 49 İstanbul gazetesi arasında 14. sıraya oturdu.





Yeni Birlik’in tirajı artınca resmi ilan miktarı da arttı. Çünkü resmi ilan paraları tiraj yükseldikçe artıyordu. 5 bin adet satarken yılda 1 milyon 400 bin civarında resmi ilan parası alan Yeni Birlik gazetesi, tirajını birdenbire 45 binden fazla arttırınca aldığı para da katlandı.





İstanbul’da ilan alan, aralarında Cumhuriyet’in de bulunduğu 35 gazeteyi geride bırakarak 14. sıraya yükselen Yeni Birlik gazetesine bir yılda 6 milyon lira aktarıldı. Yeni Birlik gazetesine Zaman’ın 12 milyon lirasından 4.5 milyon lira aktarıldı. (Kaynak: BİK 2017 yılı Faaliyet Raporu)





Geriye kalan 7.5 milyon liranın nerede olduğu sorusuna ise şöyle cevap verildi.





HARBİ GAZETESİNE 2.9 MİLYON LİRA AKTARILDI





Bunun için iddiaya göre, yine adını kimsenin duymadığı, bilmediği Harbi Gazete isimli bir gazete yerel yayından ulusal yayın yapan gazeteler kategorisine alındı. Bu gazetenin de tirajı hızla şişirilerek yükseltildi. 49 İstanbul gazetesi içinde 21. Sıraya yükseltilen Harbi Gazetesi’ne, iddiaya göre Zaman’ın pastasından 2017 yılında 2 milyon 919 bin lira aktarıldı.





Böylece Zaman’ın pastasından geriye 4.5 milyon lira kaldı…





KORKUSUZ GAZETESİ HESAPLARI BOZDU





Bu sırada beklenmedik bir gelişme oldu ve Sözcü’nün yavru gazetesi Korkusuz da resmi ilan alma hakkı elde etti. Ancak Basın İlan Kurumu yetkilileri Sözcü’nün Korkusuz’una ilan vermemek için şartları yerine getirmediğini öne sürdü. Korkusuz TBMM gündemine geldi, soru önergeleri verildi. Bunun üzerine Korkusuz da resmi ilan alma hakkını elde etti.





Zaman’ın pastasından geriye kalan 4.5 milyon liranın 1 milyon 344 bin lirası 2017’de Korkusuz’a aktarıldı.





Zaman’ın pastasından geriye ise 3 milyon 237 bin lira kaldı.





İddiaya göre, bu para da sürekli tiraj artışı gösteren havuz medyası arasında paylaştırıldı.





HABERTÜRK’ÜN 10.3 MİLYON LİRALIK İLAN PASTASINA NE OLACAK?





Şimdi aynı senaryo Habertürk gazetesinin kapanışında da uygulanacağı aktarılıyor.





Geçtiğimiz günlerde kapanan Habertürk gazetesinin her yıl Basın İlan Kurumu’ndan aldığı 10 milyon 370 bin lira tutarındaki resmi ilanları, kurum havuzundaki resmi ilan alan gazeteler arasında paylaştırıldı.





Zaman’ın ilanlarının belli odaklara gitmesi için uygulanan formüller Habertürk gazetesi için de uygulanacak. Ya yeni gazeteler kurdurulup sahte tirajlarla resmi ilan verilecek ya da mevcut bazı yerel gazetelerin tirajları 50 bin seviyesinin üzerine çıkartılarak milyonlarca liralık ilanlar bu yeni gazetelere aktarılacak.