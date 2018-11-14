Samanyolu Haber /Gündem / Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal'a 19 yıl 6 ay hapis cezası /14 Kasım 2018 14:25

Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

15 Temmuz sonrası yazılarından dolayı tutuklanan Gazeteci Yazar Ali Ünal davasında karar çıktı.

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Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ali Ünal son savunmasını yaptı.  "Türkiye'de görülen darbe davalarında adım geçmiyor. Çatı dava iddianamesinde bile ismim yok. MİT ya da Emniyet'te adımın geçtiği bir soruşturma dahi yok.  1978 yılından beri yazarlık ve çevirmenlik yapıyorum. Onlarca Türkçe ve İngilizce kitabım var. 1978 yılından beri yazarlık ve çevirmenlik yapıyorum. Onlarca Türkçe ve İngilizce kitabım var.  Taleplerin ilki, dini kitaplar yazan yazarları toplayıp İslami Çalışmalar Enstitüsü gibi bir çalışma yapmamdı. Ama ben reddettim. "Ben kendi suyunu kendisi alan bir insanım, kimseye yöneticilik yapamam" dedim

Mahkeme savunma sonrasında kararını açıkladı. Yazar Ali Ünal'a toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi 
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