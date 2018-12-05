Samanyolu Haber /Gündem / Zaman gazetesi reklam çalışanı Beytullah Demir için tahliye kararı /05 Aralık 2018 16:40

Zaman gazetesi reklam çalışanı Beytullah Demir için tahliye kararı

KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin reklam departmanı eski yöneticilerinden Beytullah Demir tahliye edildi.

SHABER3.COM

KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin reklam departmanı eski yöneticilerinden Beytullah Demir için tahliye kararı çıktı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozup İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi. Kartal Adliyesi’nde bugün duruşmada İstinaf Mahkemesi Demir için tahliye kararı verdi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Beyza Betül Demir, “Babam yargıtay kararı ile tahliye oldu. İçimizdeki sevinci mutluluğu kelimelerle asla anlatamam. Allah herkese nasip etsin kimse umudunu kaybetmesin kimse. İçerde veya mağdur olmuş masum bir kişi kalsa da, bu hukuksuzluklar bitene kadar mücadelemiz devam edecek” açıklaması yaptı ve şunları söyledi: “Her şeyin bir zamanı var. Kimse ümidini kaybetmesin. hiç ama hiç beklemiyorum bugün babamı alabileceğimizi. ‘Allahım sen her şeyin hayırlısını bilirsin yarın bize hayırlı olanı nasip et’ diye dua ettim. Hayırlısı buymuş. Çok şükür. Dualarınızı ümidinizi hiç kaybetmeyin.”
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