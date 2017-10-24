Zaman editörünü 'muhabirlerle telefon irtibatı var diye' tutukladılar

2016 yılının Mart ayında kayyım atanan, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL döneminde ise Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kapatılan Kapatılan Zaman Gazetesi’nin iç haberler ve yurt haberleri editörü Abdullah Dirican tutuklandı.





Dirican’ın tutuklanma gerekçesi kendisine bağlı olarak çalışan taşra temsilicisi ve muhabiri ile görüşmesi. 2014 yılında görevi sırasında sorumlu olduğu iki Zaman çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesi gerekçe gösterilen Dirican, önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Zaman Gazetesi Diyarbakır Yayın Temsilcisi Aziz İstegün ve yine Diyarbakır muhabiri İsmail Avcı ile yaptığı 15 dakikalık telefon konuşmasında Dirican’a devleti küçük düşürme ve itibarsızlaştırma suçlaması yapıldığı öğrenildi.





Abdullah Dirican’ın ailesine ve yakın çevresine, “Arkadaşlarımın hepsi içeride yatarken benim dışardaydım. Artık onların yanındayım” dediği ifade edildi.





Kronos