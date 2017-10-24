Samanyolu Haber /Gündem / Zaman editörünü 'muhabirlerle telefon irtibatı var diye' tutukladılar /24 Ekim 2017 10:30

Zaman editörünü 'muhabirlerle telefon irtibatı var diye' tutukladılar

Kendisine bağlı olarak çalışan taşra temsilicisi ve muhabiri ile görüşen Zaman Gazetesi Yurt Haberleri Editörü Abdullah Dirican tutuklandı.

SHABER3.COM

2016 yılının Mart ayında kayyım atanan, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL döneminde ise Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kapatılan Kapatılan Zaman Gazetesi’nin iç haberler ve yurt haberleri editörü Abdullah Dirican tutuklandı.

Dirican’ın tutuklanma gerekçesi kendisine bağlı olarak çalışan taşra temsilicisi ve muhabiri ile görüşmesi. 2014 yılında görevi sırasında sorumlu olduğu iki Zaman çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesi gerekçe gösterilen Dirican, önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Zaman Gazetesi Diyarbakır Yayın Temsilcisi Aziz İstegün ve yine Diyarbakır muhabiri İsmail Avcı ile yaptığı 15 dakikalık telefon konuşmasında Dirican’a devleti küçük düşürme ve itibarsızlaştırma suçlaması yapıldığı öğrenildi.

Abdullah Dirican’ın ailesine ve yakın çevresine, “Arkadaşlarımın hepsi içeride yatarken benim dışardaydım. Artık onların yanındayım” dediği ifade edildi.

Kronos
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zaman editörünü 'muhabirlerle telefon irtibatı var diye'... Sonraki Haber >>

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:31