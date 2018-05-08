Samanyolu Haber /Gündem / Zaman davasında 4 gazeteci hakkında ‘darbe’ suçlaması düşürüldü /08 Mayıs 2018 14:17

Zaman davasında 4 gazeteci hakkında ‘darbe’ suçlaması düşürüldü

Karar duruşması 10-11 Mayıs’ta görülmesi beklenen Zaman davasında savcı mahkemeye ek mütalaa sunarak daha önce “darbe” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltilen İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hakkındaki suçlamaları değiştirdi. Savcı ek mütalada “darbe” suçlamasını düşürdü.

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Platform24’ün haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 24 Nisan tarihli ek mütalaada, kapatılan Zaman gazetesi gece editörü İbrahim Karayeğen ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/1. maddesi uyarınca “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı, daha önce sunduğu esas hakkında mütalaada Karayeğen ve Özdemir hakkında TCK 309/1. maddesi uyarınca “Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Ek mütalaada suçlamaların “dava dosyasının tekrar incelenmesinde dosyadaki mevcut delillere, gazetecilere izafe edilen fiillerin niteliğine ve yazıların miktarına nazaran” değiştirildiği ifade edildi.

Savcı, akademisyen ve Zaman gazetesi eski yazarı İhsan Dağı ve avukat ve kapatılan Today’s Zaman ve Bugün gazeteleri köşe yazarı Orhan Kemal Cengiz hakkındaki “darbe” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarını da değiştirerek Dağı ve Cengiz hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 ve TCK 43/1 maddesi uyarınca “zincirleme şekilde terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 13’er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kapatılan Zaman gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın bu hafta görülecek duruşmasında gazeteciler son savunmalarını yapacak. Dava kapsamında Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Şahin Alpay, Nuriye Akman, Lale Kemal, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı, İbrahim Karayeğen ve Mehmet Özdemir sanık olarak yargılanıyor.

Bulaç, Alkan, Türköne, Ünal ve Alpay hakkında “darbe” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenirken Akman ve Kemal hakkında “terör örgütüne üye olmadan yardım etmek” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

31 sanıklı olarak başlayan davada Zaman gazetesi de dahil olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Medya Dağıtım ve Fia Prodüksiyon çalışanlarının dosyaları daha sonra davadan ayrılmış, dosyaları ayrılan 18 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz hafta hükme bağlanmıştı.

Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay, hakkında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce (AİHM) verilen ihlal kararlarının ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
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