Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam yağmurundan un fiyatları da nasibini aldı...Esnaf zor durumda /01 Eylül 2018 10:19

Zam yağmurundan un fiyatları da nasibini aldı...Esnaf zor durumda

Son dönemde çuvalı 95 TL'den 150 TL'ye çıkan un fiyatlarına Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası'ndan tepki geldi.

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Türkiye’de yaşanan ancak hükümetin adını koymadığı ekonomik kriz tüm sektörü etkisi almaya başladı. Türk lirasının değer kaybı, dövizin yükselişi beraberinde zamları getiriyor. Son günlerde dikkat çekici zamların başında un geliyor. Unun çuvalı 20 gün önce 95 TL'deydi, bugün ise 150 TL'ye çıktı. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası tepkili. Börek yapımı başta olmak üzere birçok pastanenin kullandığı yufkaya zam yapmak istemediklerini belirten oda başkanı Mehmet Polat, esnafın çaresiz olduğunu söyledi.

GazeteDuvar’a konuşan Mehmet Polat, “Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atmaları gerekiyor. Acaba bin 600 liraya çalıştırdığı işçilere 5 bin lira mı maaş veriyorlar da zam yapıyorlar” dedi.

Börek yapımı başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yufkanın kilosunu iki yıldır 9 TL’den sattıklarını ifade eden Polat, 390 üyesinin de mağdur olduğunu ifade etti:

Polat, “Piyasaya baktığımızda fiyatın bu kadar artmasını gerektiren bir şey olmadığını düşünüyoruz. Buğday alımında veya üretiminde bir azalma yok. Biz bunu esnaf olarak fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Üyelerimiz zam yapmak istemiyor. Bu zamları, bu fiyatları kaldıramayacağımızı düşünüyoruz. Ürünlerimize zam yapsak o fiyatlara satış da yapamayacağız. İki arada bir derede kaldık” diye konuştu.



‘İKİ YILDIR YUFKAYA ZAM YAPMADIK’

Un fiyatındaki artışın yalnızca yufka ve kadayıfçıları değil birçok esnafı ilgilendirdiğini belirten Polat, “Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Pastacımız, simitçimiz, pizzacımızın dahil olduğu tüm esnafımız etkileniyor. Bugün zam zamanı değil ki. Milli seferberlik ilan ettik diyoruz. Buna ben uyuyorsam un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık. Ortam belli zaten. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı zam yapmak istemedik. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atmaları gerekiyor” dedi.
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