Zam yağmurundan un fiyatları da nasibini aldı...Esnaf zor durumda

Türkiye’de yaşanan ancak hükümetin adını koymadığı ekonomik kriz tüm sektörü etkisi almaya başladı. Türk lirasının değer kaybı, dövizin yükselişi beraberinde zamları getiriyor. Son günlerde dikkat çekici zamların başında un geliyor. Unun çuvalı 20 gün önce 95 TL'deydi, bugün ise 150 TL'ye çıktı. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası tepkili. Börek yapımı başta olmak üzere birçok pastanenin kullandığı yufkaya zam yapmak istemediklerini belirten oda başkanı Mehmet Polat, esnafın çaresiz olduğunu söyledi.





GazeteDuvar’a konuşan Mehmet Polat, “Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atmaları gerekiyor. Acaba bin 600 liraya çalıştırdığı işçilere 5 bin lira mı maaş veriyorlar da zam yapıyorlar” dedi.





Börek yapımı başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yufkanın kilosunu iki yıldır 9 TL’den sattıklarını ifade eden Polat, 390 üyesinin de mağdur olduğunu ifade etti:



