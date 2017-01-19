Zam öncesi ilaçlar yok oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) yaptığı 6 Ocak 2017 tarihli “İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Euro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru” yaptı. Duyuruya göre tüm ilaçlar 20 Şubat'ta yüzde 10.6 zamlanacak. Vatandaşlar bu fiyat düzenlemesine bir ay kala ilaç bulmakta zorlanmaya başladılar. Bazı ilaçlar piyasadan birden bire yok oldu. Türk Eczacılar Birliği'nin verdiği bilgilere göre özellikle astım ve hipertansiyon gibi hayati önem arz eden ilaçların, bazı ağrı kesici ve antibiyotiklerin temininde sıkıntılar olduğu biliniyor.





Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, özellikle bazı ilaç gruplarında ilaç teminde sıkıntılar yaşandığını belirttı. Üney şunları söyledi: “İlaç fiyatlarında, Avro’ya bağlı olarak 20 Şubat’ta değişiklik yapılacağı duyuruldu. Bu duyurudan sonra birliğimize, eczacılardan, vatandaşlardan ve bazı eczane odalarından, ilaç temininde sıkıntılar olduğuna dair şikayetler gelmeye başladı. Özellikle belirli astım ilaçlarında, hipertansiyon ilaçlarında, bazı ağrı kesiciler ve antibiyotiklerde sıkıntıların olduğu bilgileri geliyor. Biz de bu endişeler üzerine durumu TİTCK’e bildirdik ve nedenini sorduk. Çünkü sebebinin ne olduğunu biz bilmiyoruz; burada sorumlu kurum TİTCK’tir. Bizim bildirimimiz üzerine TİTCK bugün bir duyuru yaptı. Biz de bulunamayan ilaçlarla ilgili bildirim yapılması konusunda web sayfamıza bildirim butonu koyduk ve buradan çıkacak raporları TİTCK ile paylaşacağız. Sürecin düzelmesi için biz gereken yazışmaları yaptık. Bu aşmada TİTCK, ‘İlaç Takip Sistemi’ aracılığı ile bu sorunu gözlemleyebilir ve çözüm getirebilir. İlaçlar 1 hafta önce bulunurken birden bire yok oldu. Henüz 19 Ocak’tayız ve fiyat düzenlemesine daha bir ay var. Hayati önem taşıyan ilaçlarla ilgili gereken tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyoruz.