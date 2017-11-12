Samanyolu Haber /Gündem / Zam haberi vatandaşa nasıl yutturulur? /12 Kasım 2017 16:54

Zam haberi vatandaşa nasıl yutturulur?

Başta akaryakıt olmak üzere birçok maliyet kalemindeki artış, ekmekte "zam" yerine gramaj düşürme yöntemini gündeme getirdi. Hükümete yakın ATV haber kanalı da yaptığı haberde, "zam" değil, "israf" kelimesini kullanmayı tercih etti

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Başta akaryakıt olmak üzere birçok maliyet kalemindeki artış, ekmekte "zam" yerine gramaj düşürme yöntemini gündeme getirdi.

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde ekmeğin gramajının 250’den 200’e düşürmesi konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.

Hükümete yakın ATV haber kanalı da yaptığı haberde, "zam" değil, "israf" kelimesini kullanmayı tercih etti. ATV, "Ekmek israfına gramaj ayarı" başlıklı bir haber yaparken, "En çok ekmek tüketip, en çok israf eden ülkeyiz. İşte bu gerçekle yeni bir düzenleme yapılacak" ifadelerine yer verdi.
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