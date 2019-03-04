Samanyolu Haber /Dünya / Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar /04 Mart 2019 16:29

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden Portakal Savaşları, İtalya’nın Ivrea kentinde başladı. 700 ton portakalın kullanıldığı ‘savaşta’ yüzlerce kişi birbirine portakal fırlattı.

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar


İTALYA’nın kuzeyindeki Ivrea kenti, yüzyıllardır düzenlenen portakal karnavalına bu yıl da ev sahipliği yaptı. Torino yakınlarında küçük bir kent olan Ivrea’da her yıl düzenlenen karnaval kapsamındaki Portakal Savaşları bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval başlamadan önce şehrin meydanına tonlarca portakal getirildi. Meydanında toplanan yüzlerce kişi tonlarca portakalı birbirine fırlatarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Yarın sona erecek festival için Sicilya’dan da yaklaşık 500 ton portakal gönderildi



KIRMIZI ŞAPKA SAVAŞ DIŞI


Bir efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden Portakal Savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.
7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyor. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar.


Festival, sakin bir kent olan Ivrea’yı her yıl cazibe merkezi haline getiriyor ancak portakal israfı ve yaralanmalar her yıl tartışma konusu oluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar Sonraki Haber >>

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Zalim Dük ile mücadeleyi yaşatıyorlar

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Kadro isteyen öğretmenleri azarladı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Müdürünü kepçeye koyup kum kamyonuna attı

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Sarı yelekli engelli eylemciye gaz sıktılar

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

Bamteli sohbeti: İmanın tadı, insana sevgi ve ümit

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:54