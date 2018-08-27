Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce pilotu tutuklatan TSK'dan yolcu uçağı pilotlarına çağrı: Geri dönün /27 Ağustos 2018 09:45

Yüzlerce pilotu tutuklatan TSK'dan yolcu uçağı pilotlarına çağrı: Geri dönün

15 Temmuz sonrası darbeye katılmayan yüzlerce pilotu ihraç eden AKP, TSK'daki boşluğu Türk Hava Yolları ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerleri, 'harbe hazırlık eğitimi'ne çağırarak gidermeye çalışıyor

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yüzlerce muharip, yetişmiş pilot ihraç edildi.Tüm pilotların yarısından fazlasını kapsayan bu KHK ile ihraç ve tutuklama furyasında hiçbir objektif kriter gözetilmedi. 

Pilot açığı artık zaafiyet noktasına ulaşınca da bu kez yolcu uçağı uçuran ve TSK'dan daha fazla maaş, çalışma koşulları rahatlığı gibi sebeplerle ayrılmış kişilere gidildi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, ortaya çıkan pilot açığının büyümesinin ardından THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlere 'göreve dönün' çağrısı yapıldı.

Söz konusu iddiaya göre, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından pilotlara gönderilen mektupta şöyle dendi:

"Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (…) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10'ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak."

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