Yüzlerce kişiyi tutuklatan savcılar ihtiyaç bitince tenzili rütbeyle gönderildiler

İzmir Başsavcılığı’nın aldığı karar doğrultusunda, kritik soruşturmaları yürüten terör savcılarının görev alanları değiştirildi. 6 savcının görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.





HİZMET HAREKETİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMALARI YÜRÜTEN OKAN BATO AİLE SUÇLARINA GÖNDERİLDİ





İzmir’deki 15 Temmuz sonrası özellikle Hizmet Hareketi’ne ve TSK’ya yönelik yüzlerce hukuksuz operasyonun talimatını veren Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu olan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.





BRUNSON İDDİANAMESİNİ YAZAN SAVCI BİLİŞİM SUÇLARINA





Yeni yapılan değişikliklerde en dikkat çekici olan, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson iddianamesini yazan terör savcısı Berkant Karakaya oldu. Brunson iddianamesini yazan Savcı Karakaya, terör ve örgütlü suçlar savcılığından alınarak Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı’nda görevlendirildi.