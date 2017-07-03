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Yüzlerce askerin zehirlenme sebebi açıklandı
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Yüzlerce askerin zehirlenme sebebi açıklandı
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03 Temmuz 2017 18:59
Yüzlerce askerin zehirlenme sebebi açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Manisa'da binlerce askerlerin zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Manisa'da yine askerler zehirlendi
Sağlık Bakanlığı’ndan askerlerin zehirlenmesiyle ilgili flaş açıklama
Sağlık Bakanlığı, Manisa’daki asker zehirlenmelerine ilişkin araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Raporda suların temiz çıktığı belirtildi. Yemekte mikroorganizma tespit edildi.
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