Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce askerin zehirlenme sebebi açıklandı /03 Temmuz 2017 18:59

Yüzlerce askerin zehirlenme sebebi açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da binlerce askerlerin zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Sağlık Bakanlığı’ndan askerlerin zehirlenmesiyle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı, Manisa’daki asker zehirlenmelerine ilişkin araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Raporda suların temiz çıktığı belirtildi. Yemekte mikroorganizma tespit edildi.
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